الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

النائبة مرثا محروس تشارك في احتفالية كنائس زويلة بذكرى دخول المسيح مصر

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شاركت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على رأس وفد من حزب حماة الوطن، في احتفالية كنائس زويلة الأثرية بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر.

قالت النائبة إن أمانة المواطنة بحزب حماة الوطن حريصة على نشر ثقافة الوعي وتدعيم السياحة الدينية ومنها تفعيل مسار العائلة المقدسة كحج مسيحي مصري.
 
وكرمت الكنيسة النائبة مرثا محروس لمشاركتها الفعالة في الاحتفالية.

وكان المهندس مينا إبراهيم، عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية، قال إن صندوق أسرار زويلة الأثري يحتوي على رفات البطاركة والآباء والراهبات، مشيرًا إلى أن التاريخ الكنسي يذكر وجود مدفن للبطاركة بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة. 

وأضاف عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية، أن الكنيسة كانت مقرًا للكرسي البطريركي لمدة ٣٦٠ سنه، منذ عام ١٣٠٠ إلى ١٦٦٠ ميلاديًا، لعدد ٢٣ بطريرك.

وأوضح أن كتاب السنكسار عن سيرة البابا يؤنس الـ١٣ البطريرك الـ٩٤، يؤكد دفنه في كنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة.  

كما تحكي الراهبة طماف مريم، رئيسة دير القديسة العذراء مريم السابقة، وأمهات الدير، أنه في خمسينات القرن الماضي،  قام ناظر الكنيسة مترى خرستو،  بالبحث عن رفات الآباء وإخراجها من أرضية الكنيسة، ووضعها فى ذلك الصندوق.

وأكد عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة الأثرية، أنه منذ هذا التاريخ والمياه تتفجر من أرضية وحوائط الكنيسة ولا تتوقف، موضحًا أن نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل قام بوضع تلك الرفات فى أنابيب خاصة عام ٢٠٠٩م، ماعدا جمجمة غامضة ظلت منفردة فى الصندوق.

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