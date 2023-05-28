البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، قداسة البابا تواضروس الثاني عائدًا رحلة رعوية استغرقت ثلاثة عشرة يومًا، زار خلالها الفاتيكان وثلاث إيبارشيات قبطية في أوروبا.

والتقى قداسته ببابا الڤاتيكان قداسة البابا فرنسيس، بمناسبة مرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعشر سنوات على أول زيارة لقداسة البابا تواضروس للڤاتيكان.

وشملت الجولة الرعوية إيبارشية تورينو وروما، وإيبارشية ميلانو، بإيطاليا، إلى جانب إيبارشية النمسا.