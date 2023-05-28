بعد أزمة ورثة أم كلثوم.. عمرو مصطفى يهدي أغنية "افتكرلك إيه" لمي فاروق

أثار المحلن والمطرب عمرو مصطفى الجدل الأيام الماضية بعد أن أعلن عن إنتاجه لأغنية جديدة بعنوان “افتكرلك إيه” بصوت المطربة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم عن طريق الذكاء الاجتماعي.

واهدى عمرو مصطفى أغنية “افتكرلك إيه” للمطربة مي فاروق لتقدمها بصوتها بدلا من صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي بعد رفض ورثة أم كلثوم تقديم عمرو مصطفى للعمل.

ونشر عمرو مصطفى بوستر أغنية “افتكرلك إيه” بصورة المطربة مي فاروق، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتساءل جمهور عمرو مصطفى عبر خاصية التعليقات على بوستر الأغنية عن مصير مشروع الأغنية بصوت كوكب الشرق أم كلثوم ومن المقرر أن يعلن “مصطفى” عن كافة الكواليس خلال الساعات المقبلة.

أثار إعلان الملحن عمرو مصطفى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة أغنية لأم كلثوم من ألحانه عاصفة كبيرة من الجدل، ليتلقى ردود أفعال مختلفة، بين اتهامات بتشويه صورة المبدعين الكبار، ومزاعم بأن الخطوة تسهم في إعادة إحياء التراث.



قدّم الملحن والمطرب عمرو مصطفى، اعتذارًا رسميًا لورثة كوكب الشرق، قائلًا: إن ما حدث كان سوء تفاهم ليس أكثر، وإنه لم يكن يريد إشعال الفتنة، أو أن يخرج الموضوع بالشكل الذى ظهر عليه.

وأضاف: “كنت ناوى أتواصل مع الورثة، ولكن ما جعلنى أتأخر هو أن المشروع ما زال قائمًا، وفكرة تقديم البلاغ ضدى أنا متفهمها جدًا، ولكنى اعتذرت، لأن هذا حق الورثة، وأى شخص فى مكانهم كان هيعمل كده، وأنا مستني نقعد عشان نوصل لحل يرضى جميع الأطراف، ونخرج بعمل يليق باسم كوكب الشرق أم كلثوم”

وأكد المحامي ياسر قنطوش أن الملحن عمرو مصطفى لم يقم بالاستعانة بصوت أو صورة أم كلثوم إلا بعد إمضاء عقد فيه بنود خاصة بالأعمال الجديدة لكوكب الشرق ولا يحق له استخدام أي أعمال قديمة لها؛ نظرًا لحقوق الملكية والفكرية لمنتجيها أو مالكيها.