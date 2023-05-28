الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لحوم مستوردة وكبدة "فاسدة" بالعمرانية

لحوم
لحوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالجيزة حملة مكبرة بالعمرانية من مديرية الطب البيطري علي منافذ بيع اللحوم المجمدة.

وأسفرت جهود الحملة في ضبط لحوم مستوردة وكبدة مستوردة نصف طن غير صالحة وجاري تحرير المحاضر  واللجان مستمرة ليلا.

قاد الحملة الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة والدكتورة سحر محمد، مدير إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة والدكتور ايهاب عوض وكيل إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة ومجموعة العمل المرافقة.

جاء ذلك بناءً علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرب بؤر الفساد ورقابة الاسواق.

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