الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح الدورة التدريبية لسرطان المثانة البولية بالمنصورة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت أمس الأحد  فعاليات الدورة التدريبية السابعة عشر لجراحة المثانة البولية وتحويل مجرى البول بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة الشهير بمركز غنيم.

وتستمر الفعاليات فى الفترة من 28-5-2023 حتى 1-6-2023، حيث شهد افتتاح الدورة كل من الدكتور شعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية - جامعة المنصورة، والدكتور  تامر أبوالسعد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور باسم صلاح مدير مركز  أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة، والدكتور أحمد مصباح رئيس قسم المسالك البولية، ومقرر الدورة الدكتور حسن أبو العنين أستاذ جراحة المسالك البولية.

افتتاح الدورة التدريبية لسرطان المثانة البولية بالمنصورة
افتتاح الدورة التدريبية لسرطان المثانة البولية بالمنصورة
افتتاح الدورة التدريبية لسرطان المثانة البولية بالمنصورة
افتتاح الدورة التدريبية لسرطان المثانة البولية بالمنصورة
الدورة التدريبية جراحه المثانه مركز الكلى المسالك البولية

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