الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بين القانون والممارسة.. كيف نحمي الملكية الفكرية؟

الملكية الفكرية
الملكية الفكرية

كشف الدكتور فرخ الخلفاوي، أستاذ القانون ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، عن كيفية حماية الملكية الفكرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "الملكية الفكرية هي أي نشاط يبتكر ويبدع فيه الانسان ويحمي بحقوق الملكية الفكرية، وينقسم لنوعين ملكية صناعية وملكية فنية وأدبية".

وأضاف: "أنصح أي عنده فكرة او مؤلف عايز ينشره أو فيلم يطرح للسوق لابد من تسجيلها في المكان المخصص لها، ثانياً لو حصل اي اعتداء علي المصنف الأدبي أو براعة الاختراع أو الرسم أو الابتكار، تلجأ للمحكمة وتطالب بوقف الاعتداء على المصنف الفكري، وهذا الابداع".

وتابع: "وكمان تقدر ترجع عليه مادياً بالتعويض المادي، وكل حاجة منظمة ولابد من زيادة ثقافة الناس بحماية الملكية الفكرية، لمنع القرصنة".

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