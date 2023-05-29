الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة: رفع كفاءة وتطوير طريق الامتداد بالتسعين الشمالى

المهندس عبد الرؤوف
المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى

حرص  المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على الاستمرار بجولاته التفقدية لمتابعة المشاريع المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة.


واستهل  المهندس عبد الروؤف الغيطي جولاته التفقدية لمتابعه تنفيذ أعمال الطرق الجارية، موضحا أنه جار تنفيذ رفع كفاءة طريق امتداد التسعين الشمالى من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى، وتطوير محمور 28 ، ومحور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال بمحور 28.
 

مشروعات التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة 

 

واستكمل رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جولته التفقدية بالتجمع الثالث، حيث تابع الموقف التنفيذي لمشروع جنة، ومشروع سكن مصر، وأيضا تطوير أرض المعارض ورفع المحلية الثامنة والتاسعة بالتجمع الثالث. 

وأكد المهندس عبد الرووف رئيس الجهاز، على ضرورة الاهتمام بأعمال التطوير داخل التجمع الثالث ، مشددًا على ضروة تكيثف النظافة ورفع المخالفات بمشروع سكن مصر بأرض المعارض وذلك استعدادا لبدء التسليم، مؤكدًا على إدارة التنمية بالاهتمام باأمال النظافة ومتابعة جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات بالحي. 
 

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه تنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يحرص الجهاز على سرعة الانتهاء من تنفيذ تطوير أرض المعارض ومشروع سكن مصر، وكذلك أيضا مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها  وتوفير كافة الخدمات  السكان. 

واستكمل المرور على منطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال اللاند سكيب وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة.

 
وتابع أعمال الطرق بالتجمع الثالث، حيث يتم تطوير شارع جمال عبد الناصر الفاصل بين أربيلا والدبلوماسيين وإنشاء تراك عجل وممشى رياضي بالمحور.

المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى
المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى
المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى
القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة
المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى
المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى
المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطى
القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة
إزالة المخالفات ارض المعارض القاهرة الجديدة مشروع سكن مصر وممشي

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