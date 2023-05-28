809 آلاف جنيه إجمالى إيرادات شباك تذاكر السينما أمس السبت

تشهد دور العرض السينمائية في الوقت الحالي منافسة شديدة بين الأفلام المصرية المعروضة حاليا للجمهور لكبار النجوم، حيث استقبلت السينما الأيام الماضية فيلمي “شوجر دادي” و"رهبة - مصنع الكراسي" ليعرضا بجانب الأفلام التي نافست في موسم عيد الفطر الماضي.

وشهد أمس السبت إجمالي إيرادات في شباك التذاكر وصلت إلى 809,271 ألف جنيه مصري، وجاء في المركز الأول لإيرادات أمس الأحد فيلم “شوجر دادي” الذي يخوض بطولته النجمان بيومي فؤاد، وليلى علوي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 297,398 ألف جنيه.

فيلم شوجر دادي يناقش فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وحقق فيلم “يوم 13” من بطولة أحمد داود، إيرادات بلغت قيمتها 230,030 ألف جنيه أمس السبت، وتدور أحداث فيلم “يوم 13” حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبدالغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

فيما جاء فيلم “رهبة - مصنع الكراسي” بطولة أحمد الفيشاوي في المركز الثالث محققا إيرادات أمس بلغت 126,662 ألف جنيه مصري.

ويشارك في بطولة فيلم "رهبة" عدد كبير من النجوم مع الفنان أحمد الفيشاوي، منهم الفنانة نسرين أمين والفنان محمد لطفي، الفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة مميزة من كل من سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.



وحقق فيلم "بعد الشر"، بطولة الفنان علي ربيع، إيرادات، أمس، بلغت قيمتها 74,276 ألف جنيه مصري، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة: على ربيع، ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة.

وحقق "هارلي" بطولة النجم محمد رمضان إيرادات بلغت قيمتها 58,881 ألف جنيه وهو من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

حقق فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة الفنان شيكو، إيرادات أمس السبت بلغت 9,854 جنيه مصري، ويشارك في بطولته كل من سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم، وعدد آخر من الفنانين.

وحقق فيلم “رمسيس باريس” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي إيرادات، أمس، بلغت قيمتها 6,707 جنيه مصري، ويشارك فيه كل من محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.



وحقق فيلم “مغامرات كوكو” بطولة الفنان بيومي فؤاد إيرادت أمس بلغت 3,376 جنيها مصريا، فيلم وهو بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم النجم بيومى فؤاد والفنان خالد الصاوى والفنانة شيرين رضا وبمشاركة كل من أوس أوس وإيهاب فهمي ونانسي صلاح وعمرو عبدالعزيز وطاهر أبوليلة وحمدي الميرغنى وشيماء سيف والفيلم من تأليف إيهاب الناصر ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وجاء في المركز الأخير فيلم “ساعة إجابة” محققا إيرادات أمس السبت بلغت 2,087 جنيه مصري، والفيلم بطولة الطفل سليم مصطفى مع عدد كبير من النجوم؛ سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.