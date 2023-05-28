النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لسيدة صدمتها سيارة بالجيزة

استعلمت النيابة العامة بالجيزة عن الحالة الصحية لربة منزل أصيبت بكسور وجروح متفرقة بالجسد، بعدما صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق بشارع البحر الأعظم لبيان مدى حالتها وهل يمكن سؤالها من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى أم المصريين، بوصول ربة منزل، 30 سنة، مصابة بنزيف بالمخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسد، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء محاولة المصابة عبور الطريق، صدمتها سيارة ملاكي، وتمكنت القوات من القبض على السائق، والتحفظ على السيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.