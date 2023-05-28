الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لسيدة صدمتها سيارة بالجيزة

اسعاف
اسعاف

استعلمت النيابة العامة بالجيزة عن الحالة الصحية لربة منزل أصيبت بكسور وجروح متفرقة بالجسد، بعدما صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق بشارع البحر الأعظم لبيان مدى حالتها وهل يمكن سؤالها من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى أم المصريين، بوصول ربة منزل، 30 سنة، مصابة بنزيف بالمخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسد، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء محاولة المصابة عبور الطريق، صدمتها سيارة ملاكي، وتمكنت القوات من القبض على السائق، والتحفظ على السيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات: الانتهاء من مد 12 قرية في الوادي الجديد بـ"الفايبر" (صور)

وزيرا الاتصالات والتعليم يفتتحان مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

توريد 147 ألف طن من القمح الجديد بالغربية

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

قناة السويس تشارك في اجتماعات لجنة السلامة البحرية بمنظمة IMO

الخلايا الجذعية ومرض السكري.. أحدث العلاجات الفعالة لأشهر الأمراض المزمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى