الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فخري الفقي: ضريبة الدمغة تتعلق بـ"السيمون فيميه" ولا تمس البسطاء

فخري الفقي
فخري الفقي

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن آخر تفاصيل تعديلات قانون الرسوم الجديدة علي بعض السلع.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنه كان هناك اعتراضات شديدة من النواب علي قانون الرسوم الجديدة.

وأضاف: "في لبس في الموضوع هل من يتحمل هذه الرسوم، والضرائب والدمغة من عموم الشعب والبسطاء، لا بعد تفهم هذا أن هذه التعديلات لن تمس الشريحة العريضة من أبناء مصر".

وأشار إلى أن الرسوم علي المستورده وليس المحلية تم وضع رسم تنمية موارد 10% علي السلع المستورده من السيمون فيميه أسماك السلمون، والجمبري المستورد، لاحتواء نصف مليون أسرة في تكافل وكرامة والذي يقدر بحوالي 5 مليارات جنيه مصري.

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