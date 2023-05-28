الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة ظهور وباء جديد

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن تحذير منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية رغم إعلانها انتهاء حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد، هو نوع  من الحذر المستمر والوقاية المستمرة، وليس إعلانًا عن وباء جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن كثافة الحالات لم تعد موجودة، والصين سجلت آلاف عدة، لكن مقارنة مع تعداد سكان مليار و400 مليون نسمة، تكون نسبة محتملة.

وأردف: "ما زلنا نسجل حالات فيروسات الجهاز التنفسي وهي كثيرة، لكن التحذير من حاجة غير معروفة لا تصنف كوباء، لأن الوباء يكون محددًا".

وتابع: "عندما تعلن المنظمة عن وباء يكون حاجة محددة، وليس مرضًا غير معروف".

الصحة وباء جديد منظمة الصحة العالمية كورونا تاج الدين

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