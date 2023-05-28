مدير مكتبة الإسكندرية يكشف كواليس لقاء مجلس الأمناء مع الرئيس السيسى

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يجتمع كل سنة مع رئيس الجمهورية لمناقشة آخر تطورات المكتبة وطرق تجديدها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يضم قامات كبيرة من داخل وخارج مصر، منوهًا بأن المجلس طرح أفكاره، وأهمية المكتبة ودورها في نشر الفكر والثقافة.

وأكد أحمد زايد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتجديد المكتبة دائمًا وتحديثها، متابعًا: "خلال اجتماعنا مع الرئيس عرضت عليه بعض الأفكار والرؤى المستقبلية للمكتبة، وكان منها أهمية التعامل مع الشباب، وأن تقدم المكتبة جوائر وتعمل مسابقات محلية وعالمية وإقليمية".