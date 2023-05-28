الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لؤي سعد: رحلة العائلة المقدسة شأن يخص كل المصريين

كنيسة
كنيسة

قال الدكتور لؤى محمود سعد، رئيس قسم الدراسات القبطيات بمكتبة الإسكندرية إن هناك حرص كل عام على الاحتفال برحلة مسار العائلة المقدسة من قبل كنائس زويلة، مؤكدا أنها كل عام تقدم جديد، موضحا أنه شارك فى 2018 فى احتفالية بالفاتيكان وتحدث فيها عن مصر المضيافة فهى أفضل مكان كان يمكن أن تلجأ له العائلة المقدسة.

وتابع خلال احتفالية كنائس زويلة برحلة مسار العائلة المقدسة إن رحلة العائلة المقدسة ليست حدث كنسى فقط ولكنه شأن مصرى خالص والمورخون يذكرون ذلك فى جميع الروايات.

وأضاف أن القرآن الكريم أشار إلى دخول العائلة المقدسة لمصر عن طريق العديد من الأيات واهتم المؤرخين بها وهى نموذج هام ولابد أن نركز عليها كشأن للتعايش بين الجميع.

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