رسميًا.. بقاء إيفرتون في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على بورنموث

تمكن فريق إيفرتون من البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، موسم 2023-2024 بعد الفوز على بورنموث في الجولة الأخيرة من المسابقة موسم 2022-2023.

وحقق إيفرتون الفوز على ملعبه ووسط جماهيره بهدف دون رد في الجولة 38 من المسابقة.

سجل عبد الله دوكوري هدف الفوز لصالح إيفرتون في الدقيقة 57 من عمر المباراة بعد تسديدة صاروخية على يسار الحارس.

وارتفع رصيد إيفرتون عند 36 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين فقط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثامن عشر وهو أول مراكز الفرق الثلاثة الهابطة للشامبيونشيب.

وتأكد هبوط فرق ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثامبتون لدوري القسم الثاني "الشامبيونشب".