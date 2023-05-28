حبس شخصين لاتهامهما باستدراج طالب واحتجازه ومساومة والدته

قررت نيابة شمال القاهرة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستدراج طالب واحتجازه، ومساومة والدته، بسبب خلافات مالية في منطقة الزيتون، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها (طالب- مقيم بذات الدائرة) عقب انتهاء اليوم الدراسى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على إستدراج المجنى عليه ومساومة والدته، باستدعاء والدة المجنى عليه إتهمتهما بإرتكاب الواقعة.