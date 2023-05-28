بعد 7 سنوات من معجزة القرن.. ليستر سيتي يهبط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي

هبط فريق ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “شامبيونشيب”، رغم فوزه على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعبهم “كينج باور ستاديوم”، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، موسم 2022-2023.

افتتح هيرفي بارنز التسجيل لـ ليستر بهدف أول في الدقيقة 34، أعقبه فاوت فايس بهدف ثان في الدقيقة 62.

وسجل الإسباني بابلو فورناليس الهدف الوحيد لـ وست هام في الدقيقة 79.

فريق ليستر سيتي لم يكفيه الانتصار، حيث كان ينتظر تعثر إيفرتون أمام بورنموث وهو ما لم يحدث، حيث فاز “التوفيز” بهدف نظيف سجله عبدالله دوكوريه، ليبقوا في الدوري الإنجليزي، ويهبط “الثعالب” للدرجة الأدنى.

انتصار ليستر سيتي رفع رصيدهم إلى 34 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليغادر المسابقة رفقة ليدز يونايتد وساوثهامبتون، بعد أن حصدوا لقب البريميرليج قبل 7 أعوام من الآن، في معجزة القرن الحادي والعشرين، بقيادة الإيطالي كلاوديو رانييري.