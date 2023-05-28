الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تنقذ "رغد" بعد ظلم زوجها لها في البدرشين بالجيزة

حياة كريمة
حياة كريمة

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم الدعم والمساعدات لسكان مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، حيث عمل الفريق الميداني التابع للمبادرة برصد شكاوى السكان ومن ثم تقديم الحلول لها، كما قامت المبادرة بتوفير مصدر رزق ثابت للكثير من السكان وذلك لضمان قوت يومهم، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لسكان مدينة البدرشين بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات والمساعدات المقدمة لهم.

رغد: المبادرة ساعدتني على استرداد حقوقي بعد طلاقي غدرًا

«رغد إبراهيم»، تقطن في مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة،تعرضت للظلم من قبل زوجها بعدما طلقها وجعلها توقع على ورقة تثبت حصولها على كل حقوقها، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، الأمر الذي جعلها تفترش الشوارع وتعتمد على المساعدات التي يقدمها لها فاعلي الخير، وأثناء نومها في إحدى الشوارع تفاجأت بفريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يتحدث معها لحل جميع مشاكلها، كما قام الفريق بتوفير مصدر رزق ثابت ومسكن لها.

وقالت «رغد» لـ«الدستور»إن زيارة فريق البحث والرصد الميداني لـ«حياة كريمة»، كانت اللحظة التي استعادت فيها توازن حياتها، بعد فترة من المعاناة، حيث أنها كانت تعيش حياة آمنة ومستقرة في منزل الزوجية، خاصة أن والدها  زوّجها وهي  في سن 19 عامًا، وعاشت مع زوجها 10 سنوات دون مشاكل، حتى علم زوجها أنها مصابة بالعقم ولا تستطع  الإنجاب، فقرر التخلص منها وطلقها وأجبرها على توقيع ورقة تثبت حصولها على كل حقوقها، وذكرت أن حياتها تغيرت تمامًا وأصبحت تعيش في الشارع، حيث أن والدها  توفى بعد زواجها بعامين، ولم يعد لديها مكان للعيش فيه ولا دخل ولا مستحقات.

وأضافت أن القائمين على المبادرة استمعوا بشكل كامل إلى قصتها، وكتبوا جميع بياناتها، ومن ثم قاموا بتوفير مسكن أمن لها، وجعلوها تتحدث مع المستشارة القانونية التابعة للمبادرة، والتي طمأنتها وبدأت في الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقها من زوجها، كما قامت المبادرة بضمها لإحدى الورش التي تنفذها المبادرة لمساعدة النساء على تنفيذ مشروعاتهن الخاصة لكسب قوت يومهن، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من المساعدات لها وأنقذوها من الفقر والتسول، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة سكان الريف المصري ووفرت لهم جميع الخدمات.

البدرشين الجيزة حياة كريمه للمبادرة السكان والمساعدات

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