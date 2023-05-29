الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مهرجان الطبول.. رسالة سلام للعالم وتبادل لثقافات مختلفة

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

‎بعد عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، انطلقت أمس، الدورة العاشرة من فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية على مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر.

الفعاليات بدأت بمشاركة عدد كبير من الدول الضيفة منها السودان واليمن والمكسيك، إضافة إلى عدد من الفرق الفنية والتراثية.

وأعربت أعداد كبيرة من أعضاء الفرق المشاركة بالمهرجان عن بالغ امتنانها لمصر، على هذه الفاعلية الثقافية الضخمة، وأيضًا على حفاوة الاستقبال الكبيرة التي يلقوها منذ اللحظة الأولي التي وطأت فيها أقدامهم لارض الكنانة على حد تعبيرهم، واصفين المهرجان بأنه رسالة سلام للعالم لنبذ العنف وتبادل الثقافات المختلفة.

‎وقبل وقت كافٍ من بداية الفعاليات، توافد عدد كبير من الجمهور علي بوابات المسرح، لحضور الكرنفالات الاحتفالية من بدايتها وسط حضور أمني مكثف علي بوابة الدخول، ساهم كثيراً في تحقيق سيولة لحركة الدخول والخروج من مسرح المهرجان وقامت الفرقة الموسيقية بعزف النشيد الوطني بحلول التاسعة مساء، معلنة بدء المهرجان، وانطلاق الفعاليات الرسمية به.

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مهرجان الطبول

‎ويقام المهرجان في الفترة من 27 مايو - ٢ يونيو، في عدة أماكن منها المسرح الشمالي بجوار سور بوابة النصر، مسرح ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، بيت السناري بالسيدة زينب، مركز الطفل والحضارة بمصر الجديدة.

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مهرجان الطبول

‎وتشارك في ليالي المهرجان فرق من اليونان والمكسيك والهند وسريلانكا وبنغلادش وإندونيسيا وجنوب السودان والجزائر واليمن وفلسطين بجانب فرق البيت الفني للفنون الشعبية وفرق مستقلة.

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