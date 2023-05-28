الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“شبكة سيدات مصر”: بنحاول نغير الصورة النمطية عن الرجال

المرأة
المرأة

كشفت دنيا المهدي، المدير التنفيذي لشبكة سيدات مصر، عن أن الشبكة تنظم حملة جديدة متفرعة من حملة كبيرة بدأت سنة 2020، للإشادة بدور الرجل الأكثر تأثيرًا في حياة المرأة، سواء زوجا أو أبا أو مديرا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" تقديم الإعلامية سناء منصور، على شاشة "dmc": "بنحاول نغير الصورة النمطية عن الرجالة المصريين، إن الرجل يسىء معاملة المرأة، وزي ما بنكتب الرجال الذين يؤذون المرأة حبينا نكتب عن الرجال الداعمين لها".

وأوضحت المهدي، أن مناصرة المرأة لا تعني كراهية الرجل، ويجب أن نشيد بدور الرجل، ونعترف أنه وراء كل امرأة عظيمة رجل داعم لها.

ولفتت إلى أننا نواجه مشكلة في علاقة الرجل والمرأة، حيث تشير التقارير العالمية الصادرة عام 2022، إلى أن مصر احتلت المرتية 20 في معدلات الطلاق.

وختمت: "محتاجين نتعلم من قصص الزواج الناجحة، والأجيال الجديدة محتاجة تتعلم الصبر في التعامل والتسامح وتخطي العيوب".

الصورة النمطية عن الرجالة المصريين شبكة سيدات مصر

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