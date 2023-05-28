الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2023 القاهرة برقم الجلوس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة ورابط الدخول عليها من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها من قبل التلاميذ وأولياء الأمور من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال  التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سوف يتم توافر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لكل محافظة على حدة فور الانتهاء من عمليات التصحيح واعتماد النتيجة من قبل المحافظات التابع لها المديريات التعليمية المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس 

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

تحديد المرحلة التعليمية "الإعدادية".

اختيار الصف الدراسى  "الصف الثالث الإعدادي".

تحديد الفصل الدراسى " الفصل الدراسي الثاني".

تحديد  امتحانات العام الدراسي 2023.

كتابة جميع  البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

الضغط على زر كلمة " الاستعلام".

فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في حال اعتمادها رسميًا.

رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (صور)

توزيع درجات المواد في شهادة الصف الثالث الإعدادي 2023

جاءت توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023  والمجموع الكلي:

اللغة العربية :

مجموع درجات مادة اللغة العربية في شهادة الصف الثالث الإعدادي 2023 هو  80 درجة مقسمين على الترمين (الأول – الثانى).

درجات اللغة الإنجليزية :

مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية في شهادة الصف الثالث الإعدادي بنحو 60 درجة مقسمين على الترمين (الأول – الثانى).

درجات مادة الدرسات الإجتماعية :

مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية في شهادة الصف الثالث الإعدادي بنحو 40 درجة مقسمين على الترمين (الأول – الثانى).

مجموع درجات مادة الرياضيات 

مجموع درجات مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنحو 60 درجة مقسمين على الترمين (الأول – الثانى).

مادة العلوم :

يأتي مجموع درجات مادة العلوم في شهادة الصف الثالث الإعدادي بنحو 40 درجة مقسمين على الترمين (الأول – الثانى).

المجموع الكلى :

مجموع درجات المجموع الكلي في شهادة الصف الثالث الإعدادي بنحو 280 درجة.

تعرف على  مجموع درجات المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الأول و الثاني كالاتي:

1. التربية الدينية 40 درجة.

2. التربية الفنية 20 درجة.

3. الحاسب الآلي 20 درجة.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الثانى 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني وزارة التربية والتعليم

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