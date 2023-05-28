الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فايز فرحات: الحوار الوطنى آلية أساسية للتوافق على أولويات للمرحلة المقبلة

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن فلسفة الحوار الوطني تقوم على التوافق على أولويات للمرحلة المقبلة.

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني هو ترجمة لإرادة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "نشأ نوع من التفاعل على المستويات كافة بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة والرئيس السيسي".

وتابع: "كانت هناك أكثر من مناسبة أكدت هذا التفاعل الواضح، فعندما عُقد المؤتمر الاقتصادي على سبيل المثال كان هناك توجيه بضرورة تفاعل الحكومة والمؤتمر الاقتصادي مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وأن تكون نتائج المؤتمر الاقتصادي هي مدخلات للحوار الوطني".

وأشار إلى أن الحوار الوطني آلية أساسية للتوافق على أولويات للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التفاعل يعطي للحوار الوطني مصداقية ودرجة كبيرة من الثقة.

الحوار الوطنى أمانة الحوار الوطني الدكتور محمد فايز فرحات مجلس أمناء الحوار الوطني اكسترا نيوز

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