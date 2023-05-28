الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا الموسيقار عمر خيرت يحيى حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا

عمر خيرت
عمر خيرت

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي مساء غدٍ الإثنين وسط جمهوره بدار الأوبرا المصرية الذي يترأسه الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وكانت دار الأوبرا قررت إضافة هذا الحفل للموسيقار عمر خيرت بعد نجاح حفليه الأخيرين اللذين أقيما يومي 10 و11 مايو برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

ويقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، منها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة"، وغيرها من المقطوعات الشهيرة.

شروط حضور حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

  • تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 مساء على أن ينطلق الحفل الساعة 8.30 مساء.
  • غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.
  • الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية، وممنوع ارتداء الشورت.
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

وطرحت التذاكر للجمهور مقسمة إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1260 جنيهًا، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 610 جنيهات، ومن المقرر أن تقام الحفلتان برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة.

وتعد حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدسًا من الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.

حفل عمر خيرت بالأهرامات

ويستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ضخم على خشبة مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبوالهول وذلك في يونيو المقبل.

الموسيقار عمر خيرت عمر خيرت دار الاوبرا دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر خالد داغر حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

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