الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لم تأتي من فراغ".. عادل عبد الغفار: مصر رائدة في مجال التعليم العالي إفريقيًا

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل 8 سنوات من الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هناك متابعة من القيادة السياسية ودعم من كافة مؤسسات الدولة لمنظومة التعليم العالي بالتعاون مع كل الجامعات المصرية والتي عملت باجتهاد وجد وخطط علمية منتظمة.

وأضاف أن الدولة عملت باجتهاد خلال الفترة الماضية باستثمارات ضخمة وجهتها الدولة في مجال التعليم العالي، موضحاً أن مصر رائدة في مجال التعليم العالي على المستوى الإفريقي على مدار 4 سنوات متتالية.

وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي لم تأتي من فراغ، حيث حلت مصر في المركز الـ 24 على المستوى الدولي وهو ما يعتبر قفزة غير مسبوقة.

مواد متعلقة

باحث يبرز دلالات زيارة عمار الحكيم لمصر

خالد عكاشة: زيارة السيد عمار الحكيم لتطوير آفاق العمل العربى المشترك

عماد الدين حسين: التعليم مسئولية مجتمع كامل وهذا ما نود أن نبرزه فى الحوار الوطنى

"يوم هادئ".. إكسترا نيوز تنقل الصورة كاملة لأجواء الانتخابات التركية

مقرر بالحوار الوطنى يكشف موعد مناقشة قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم

خالد فؤاد: إنشاء مجلس أعلى للتعليم قادر على إحداث نهضة غير مسبوقة بالمنظومة

حزب الريادة: جميع المشاركين فى الحوار الوطنى هدفهم مصلحة مصر

الأمم المتحدة تشكر مصر على استقبال اللاجئين من السودان.. رسالة للعالم

الأكثر قراءة

رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشارك فى افتتاح فرع بنك مصر بالمنطقة الصناعية

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

استعدادا للصيف.. بدء رصف مدخل محافظة كفر الشيخ

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

كم باقي على عيد الأضحى 2023 وكيفية شراء الأضحية الشرعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى