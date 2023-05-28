"لم تأتي من فراغ".. عادل عبد الغفار: مصر رائدة في مجال التعليم العالي إفريقيًا

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل 8 سنوات من الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هناك متابعة من القيادة السياسية ودعم من كافة مؤسسات الدولة لمنظومة التعليم العالي بالتعاون مع كل الجامعات المصرية والتي عملت باجتهاد وجد وخطط علمية منتظمة.

وأضاف أن الدولة عملت باجتهاد خلال الفترة الماضية باستثمارات ضخمة وجهتها الدولة في مجال التعليم العالي، موضحاً أن مصر رائدة في مجال التعليم العالي على المستوى الإفريقي على مدار 4 سنوات متتالية.

وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي لم تأتي من فراغ، حيث حلت مصر في المركز الـ 24 على المستوى الدولي وهو ما يعتبر قفزة غير مسبوقة.