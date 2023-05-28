وزير الاتصالات: الانتهاء من مد 12 قرية في الوادي الجديد بـ"الفايبر" (صور)

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد؛ مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، والذى يأتى نتاج للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة؛ فى إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتجهيز مركز إبداع مصر الرقمية بالوادى الجديد بالبنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها لتنفيذ الخطط والبرامج والخدمات التدريبية المختلفة.

وخلال الافتتاح شهد الدكتور عمرو طلعت عرض تقديمى عن دور كل من معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات كجزء من أعمال مركز إبداع مصر الرقمية بالوادى الجديد؛ حيث تم تصميم البرامج التدريبية التى يقدمها المركز على النحو الذى يتسق ويرتبط بالهوية الثقافية والاقتصادية لأبناء محافظة الوادى الجديد، وتتضمن برامج للتسويق الالكترونى بما يخدم أعمال الترويج لما تقدمه المحافظة من منتجات، وبرامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مشروعات المحافظة واحتياجاتها للكوادر فى هذا المجال، بالإضافة إلى برامج البنية التحتية والدعم الفنى كونها تعد ركيزة أساسية لكل المشروعات الجديدة فى المحافظة.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع مجموعة من الشباب الحاصلين على منحة معهد تكنولوجيا المعلومات للتدريب على أساسيات الطاقة المتجددة وانترنت الأشياء.

وفى سياق متصل؛ افتتح الدكتور عمرو طلعت واللواء محمد سالمان الزملوط البوابة الجغرافية بديوان عام المحافظة، كما قاما بتفقد أعمال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لربط مجمع ٣٠ يونيو الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه الدكتور عمرو طلعت نحو تشغيل مكتب بريد فى المجمع فى أسرع وقت، كذلك وجه نحو مد كابل ألياف ضوئية لمكتب البريد الملحق بالمجمع؛ والانتهاء منه خلال يومين لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة بالمكتب.

عقب ذلك شارك الدكتور عمرو طلعت فى اللقاء المجمع الذى جرى تنظيمه بديوان عام المحافظة وحضره عدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الوادى الجديد بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الوادى الجديد والتى تمثل مختلف محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومنها مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية تشمل الانترنت الثابت، وخدمات انترنت واتصالات المحمول، ومكاتب البريد؛ مشيرا إلى أنه تم إقامة 18 برج محمول بالمحافظة ومستهدف إقامة 70 برج محمول خلال العام الجارى؛ كما أنه مستهدف تغطية كل القرى والمراكز التابعة للمحافظة وجارى دراسة تغطية الطرق المختلفة المؤدية للمحافظة؛ كذلك تم الانتهاء من تطوير 40 مكتب بريد من إجمالى 48 مكتب بريد بالمحافظة كما تم تزويد مكاتب البريد بعدد 41 ماكينة صراف آلى؛ مضيفا أنه فى إطار تنفيذ مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة فإنه قد تم الانتهاء من مد 12 قرية بشبكة كابلات الألياف الضوئية من مستهدف 26 قرية بالمحافظة بهدف توصيل الانترنت الثابت لها كما يتم تنفيذ برامج لتدريب المواطنين من أهالى قرى حياة كريمة على المهارات الرقمية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ برامج ومشروعات لإعداد كوادر رقمية بمحافظة الوادى الجديد وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل من خلال البرامج التدريبية المقدمة من المعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ برامج لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من أهالي محافظة الوادى الجديد؛ لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع لتطوير الخدمات الصحية لأهالى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ حيث تم إقامة 11 وحدة رعاية صحية للتشخيص والعلاج عن بُعد لإتاحة الخدمات الطبية من قبل الأساتذة المتخصصين من مختلف التخصصات الطبية لأهالى لمحافظة للتسهيل عليهم دون عناء السفر للمستشفيات المركزية بالمدن الرئيسية.

هذا وقد شهد الدكتور عمرو طلعت واللواء محمد سالمان الزملوط مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الوادى الجديد للتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطنى المحافظة لتنمية القدرات الرقمية للأسر الأكثر احتياجاً، لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر حياة كريمة لهم. وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد.

وخلال اللقاء؛ تم استعراض أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بمحافظة الوادى الجديد للمساهمة فى خلق نموذج عمل جديد يضمن استدامة أعمال التحول الرقمى، ويعزز الوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام؛ وذلك طبقاً لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

وحضر اللقاء الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات.

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