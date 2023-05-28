الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية يروى كواليس اللقاء مع الرئيس السيسى

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد

روى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كواليس اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن اللقاء يأتي من حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد لقاء سنوي مع مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية.

وأضاف أن لقاء هذا العام ضم 20 شخصية علمية وثقافية من مصر والعالم العربي والأجنبي.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يري أهمية تطوير مكتبة الإسكندرية، حتى لا تقوم فقط بالأنشطة المعتادة ولكن لقيام المكتبة بتقديم أفكار ورؤى جديدة ومتجددة بشكل دائم لمواكبة التغير الذي يحدث في العالم من حولنا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حريص على تطوير مكتبة الإسكندرية وطرح أفكار جديدة، مشيرًا إلى أن كل عضو من أعضاء مجلس مكتبة الإسكندرية طرح فكرته وآراءه لتطوير المكتبة.

 وأكد على أهمية تطوير المكتبة بعيدًا عن الأنشطة المعتادة، مشيرًا إلى أن المكتبة فيها أحسن قاعدة تكنولوجية في الشرق الأوسط وكل الاتصالات فيها مرقمنة.

مواد متعلقة

عماد الدين حسين: التعليم مسئولية مجتمع كامل وهذا ما نود أن نبرزه فى الحوار الوطنى

"يوم هادئ".. إكسترا نيوز تنقل الصورة كاملة لأجواء الانتخابات التركية

مقرر بالحوار الوطنى يكشف موعد مناقشة قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم

خالد فؤاد: إنشاء مجلس أعلى للتعليم قادر على إحداث نهضة غير مسبوقة بالمنظومة

حزب الريادة: جميع المشاركين فى الحوار الوطنى هدفهم مصلحة مصر

الأمم المتحدة تشكر مصر على استقبال اللاجئين من السودان.. رسالة للعالم

الشيخ ممدوح عامر بعد فيديو رقصه وغنائه: "أنا إنسان ومن حقى أفرح"

"الأرصاد" تحذر: استمرار العواصف الترابية غدًا

الأكثر قراءة

رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشارك فى افتتاح فرع بنك مصر بالمنطقة الصناعية

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

استعدادا للصيف.. بدء رصف مدخل محافظة كفر الشيخ

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

كم باقي على عيد الأضحى 2023 وكيفية شراء الأضحية الشرعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى