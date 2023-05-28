مدير مكتبة الإسكندرية يروى كواليس اللقاء مع الرئيس السيسى

روى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كواليس اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن اللقاء يأتي من حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد لقاء سنوي مع مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية.

وأضاف أن لقاء هذا العام ضم 20 شخصية علمية وثقافية من مصر والعالم العربي والأجنبي.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يري أهمية تطوير مكتبة الإسكندرية، حتى لا تقوم فقط بالأنشطة المعتادة ولكن لقيام المكتبة بتقديم أفكار ورؤى جديدة ومتجددة بشكل دائم لمواكبة التغير الذي يحدث في العالم من حولنا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حريص على تطوير مكتبة الإسكندرية وطرح أفكار جديدة، مشيرًا إلى أن كل عضو من أعضاء مجلس مكتبة الإسكندرية طرح فكرته وآراءه لتطوير المكتبة.

وأكد على أهمية تطوير المكتبة بعيدًا عن الأنشطة المعتادة، مشيرًا إلى أن المكتبة فيها أحسن قاعدة تكنولوجية في الشرق الأوسط وكل الاتصالات فيها مرقمنة.