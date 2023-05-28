الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. أكتوبر أو نوفمبر المقبلين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار لا يهزم أى دولة وإنما يبنيها، مشيرًا إلى أن المشاركين فى الحوار الوطنى بعضهم مختلفون، لكن الجميع متفق على بناء الجمهورية الجديدة. 

وأضاف «رشوان»، فى تصريحات صحفية: «كل راغب فى الحديث خلال الحوار الوطنى، يتحدث حتى آخر نفس»، مشددًا على أنه «لم يحدث نقد غير مسئول فى الحوار الوطنى، رغم الاختلافات بين المشاركين».

ونبه إلى أن انتخابات المجالس المحلية من الأمور المهمة التى تمت مناقشتها فى جلسات الحوار الوطنى، والكل يريدها ويرغب فى تعجيل موعدها، لأن هناك «تيبسًا سياسيًا» فى الأرياف، مضيفًا: «سيكون هناك ما يقرب من ٤٠٠ ألف مرشح للمحليات». وفيما يخص الانتخابات الرئاسية، أعلن المنسق العام للحوار الوطنى، عن أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن يتم إعلان النتائج فى الأول من مارس ٢٠٢٤ كحد أقصى، وفقًا لأحكام الدستور. وأتم: «وفقًا للدستور، لا يوجد ما يسمى تبكير فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية».

الأكثر قراءة

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين

"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى