ضياء رشوان: فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. أكتوبر أو نوفمبر المقبلين

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار لا يهزم أى دولة وإنما يبنيها، مشيرًا إلى أن المشاركين فى الحوار الوطنى بعضهم مختلفون، لكن الجميع متفق على بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف «رشوان»، فى تصريحات صحفية: «كل راغب فى الحديث خلال الحوار الوطنى، يتحدث حتى آخر نفس»، مشددًا على أنه «لم يحدث نقد غير مسئول فى الحوار الوطنى، رغم الاختلافات بين المشاركين».

ونبه إلى أن انتخابات المجالس المحلية من الأمور المهمة التى تمت مناقشتها فى جلسات الحوار الوطنى، والكل يريدها ويرغب فى تعجيل موعدها، لأن هناك «تيبسًا سياسيًا» فى الأرياف، مضيفًا: «سيكون هناك ما يقرب من ٤٠٠ ألف مرشح للمحليات». وفيما يخص الانتخابات الرئاسية، أعلن المنسق العام للحوار الوطنى، عن أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن يتم إعلان النتائج فى الأول من مارس ٢٠٢٤ كحد أقصى، وفقًا لأحكام الدستور. وأتم: «وفقًا للدستور، لا يوجد ما يسمى تبكير فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية».