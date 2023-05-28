الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إمام مسجد الحسين يحذر من تربية الأبناء على الرفاهية الزائدة

الشيخ أحمد مكي
الشيخ أحمد مكي

حذر الشيخ أحمد مكي، إمام مسجد الإمام الحسين، من تربية الأبناء على الرفاهية الزائدة، وعدم تعليمهم قيمة النعمة.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "سيدنا النبي قال انظروا في أمور الدنيا إلى من هم دونكم"، مردفًا: "في أمور الدنيا ننظر إلى من هو أقل منا، وفي أمور الآخرة ننظر إلى من هم أعلى منا".

وأضاف: "لما ننظر لمن هم أقل منا، نحمد الله على النعم التي نعيش فيها، الأم ممكن تعمل لحم كل يوم للأولاد، والأولاد يقولوا زهقنا من اللحم،  ولا يشعروا أنها نعمة حرم منها غيرهم".

وأردف: "عمر بن الخطاب قال لنا (اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم)، عشان كده لازم الأم تعمل أكل متواضع، ويظهروا رضا وانبساط بهذا الأكل".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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