معاك فى أى أزمة.. «حياة كريمة» تنظم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة

حالة من الطوارئ تعيشها غالبية الأسر المصرية حاليًا فى انتظار امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها الشهر المقبل، وسط تشديدات على المذاكرة والمراجعة، وتخصيص مبالغ مالية ضخمة للدروس الخصوصية وحصص المراجعات النهائية. وكعادتها فى رفع الأعباء عن المواطنين وتفعيل دورها المجتمعى، وفى إطار اهتمامها بالطلاب فى مختلف المراحل التعليمية، حرصت مؤسسة «حياة كريمة» على تنظيم حصص مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣، وتقديمها لهم بالمجان. «الدستور» التقت عددًا من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور للوقوف على تأثير حصص المراجعة النهائية المجانية المقدمة من مبادرة «حياة كريمة»، وتفاصيلها، ومدى رضاهم عن مستواها، فضلًا عن عدد من المتطوعين التابعين لفرق البحث والرصد الميدانى فى المبادرة الرئاسية؛ للوقوف على دورهم فى تنظيم حصص المراجعة النهائية.

طلاب:فى كل مواد «العلمى والأدبى».. وعلى يد أفضل المدرسين

عبّر طلاب الصف الثالث الثانوى عن سعادتهم بتوفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حصص مراجعات نهائية فى كل المواد الدراسية، سواء فى الشعبة العلمية أو الأدبية، مشيرين إلى أن هذه الحصص تُقدم على يد أفضل المدرسين، دون أى مقابل مادى.

وقال عبدالله محمد، الطالب فى مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين التابعة لإدارة الجيزة التعليمية: «أغلب المدرسين يعتبرون حصص المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة (سبوبة)، يرتزقون منها على مدار شهر أو ٣ أشهر، خاصة مع دفع أولياء الأمور كل ما لديهم فيها، لمساعدة أبنائهم فى عبور امتحانات الثانوية العامة».

وأضاف «عبدالله»: «المدرسون يستغلون حرص أولياء الأمور على مستقبل أولادهم، لجنى أموال طائلة خلال هذه الفترة، الأمر الذى يضغط بشكل كبير على أولياء الأمور والطلاب، خاصة غير القادرين على دفع هذه المبالغ الكبيرة خلال فترة قصيرة».

واتفق معه يوسف عبدالعال، الطالب فى الصف الثالث الثانوى بالمدرسة ذاتها، والذى قال إن والده على المعاش، لذا لا يستطيع دفع أموال طائلة لحصص المراجعة النهائية، مضيفًا: «بحضر الحصص اللى محتاجها والمهمة بس».

وواصل: «حصص المراجعات النهائية المجانية التى تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لطلاب الثانوية العامة ستكون طوق نجاة للطلاب وأولياء الأمور، على حد سواء».

وأكمل: «مؤسسة (حياة كريمة) تقدم حصص المراجعة مع مجموعة كبيرة من المدرسين المتميزين فى كل المواد الدراسية، كما أن هذه الحصص تقدم فى كل محافظات الجمهورية، خاصة القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا فى الريف والصعيد».

متطوعون:استمارة لتسجيل الراغبين فى الحضور.. والإقبال هائل

أعلن المتطوعون أعضاء وحدات البحث والرصد الميدانى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى؛ للتواصل مع طلاب الصف الثالث الثانوى، كل فى قريته أو مدينته، وإبلاغهم بشأن المراجعات النهائية المجانية التى تقدمها مؤسسة «حياة كريمة» فى كل مكان. وقالت شيماء أحمد، إحدى المتطوعات فى وحدة البحث والرصد الميدانى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة، إنها وزملاءها يكثفون عملهم خلال الفترة الراهنة من أجل التواصل مع كل طلاب الشهادة الثانوية العامة فى مناطقهم، وإبلاغهم بشأن المراجعات، وتسجيل بياناتهم فى استمارة خاصة، لحضور حصص المراجعات النهائية. وأضافت سهير على، متطوعة فى نفس الوحدة: «الإقبال كبير جدًا من قبل الطلاب الراغبين فى تسجيل بياناتهم لحضور حصص المراجعة النهائية التى تقدمها المبادرة الرئاسية فى كل المواد بشكل مجانى تمامًا».

وأفادت بأن أماكن ومواعيد حصص المراجعة النهائية ستحدد خلال الفترة المقبلة، وسيتم التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور لإبلاغهم بها بشكل تفصيلى.

وعبّرت عن سعادتها للمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والطلاب، ومد يد العون لهم، وإنقاذهم من «بعبع الثانوية العامة»، مشددة على أن الدور التنظيمى للمتطوعين «مهم جدًا» نظرًا للعدد الكبير المتوقع حضوره.

أولياء أمور:أنقذتنا من استغلال أسعار «السناتر»

أشاد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالمراجعات المجانية التى تقدمها مبادرة «حياة كريمة» لرفع العبء والتخفيف عن كاهلهم، مؤكدين حصول أبنائهم على الحصص دون أى مقابل مادى مع نخبة متميزة من المدرسين.

وقالت وفاء أحمد، والدة أحمد إمام، الطالب بالشهادة الثانوية العامة فى مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، إن هذه الحصص بمثابة هدية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، وتخفف عبئًا كبيرًا عن الأهالى.

وأشارت إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب تسمح لهم بالمذاكرة الجيدة، مبينة أن مبادرة «حياة كريمة» وفرت الكثير من الأموال التى كان الأهالى ينفقونها على الدروس الخصوصية فى «السناتر».

وأشارت إلى أن المبادرة استعانت بأمهر المدرسين لتقديم الدروس والمراجعات للأبناء، واستفادوا منها جميعًا، مضيفة: «نشعر بتحسن المستوى العلمى لأبنائنا، وكل ذلك بفضل جهود المبادرة».

بدورها، قالت هدى عبدالفتاح، ولية أمر يوسف عبدالعال، الطالب فى الصف الثالث الثانوى فى مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، إن الحصص الدراسية جاءت فى الوقت المناسب، خاصة للطلاب غير القادرين على تحمل تكاليف الدروس الخصوصية، لذا فإن المبادرة كفلت حق المساواة للجميع.