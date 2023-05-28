باحث يبرز دلالات زيارة عمار الحكيم لمصر

كشف محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن دلالات زيارة عمار الحكيم لمصر.

وقال خلال مداخلة لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن أهمية زيارة عمار الحكيم تأتي فيما يتعلق بشخصية رئيس تيار الحكمة العراقي ووزنه في الدولة العراقية، فهو شخص علي ثقة كبيرة وثقل في العراق.

وأشار إلى أن عمار الحكيم لديه نفوذ في المشهد السياسي العراقي، وأن تيار الحكمة من التيارات الأساسية والمشكلة في الحكومة العراقية.

وأكد أن التشارو مع السيد عمار الحكيم يمثل أهمية كبيرة جداً انطلاق من مبدأ التنسيق والتشاور مع كافة الأطراف العراقية.

وأوضح أن أهمية هذا الزيارة تأتي في إطار التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع والذي يفرض على الدول العربية تعزيز العمل العربي المشترك.