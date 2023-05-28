الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: التعليم مسئولية مجتمع كامل وهذا ما نود أن نبرزه فى الحوار الوطنى

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

كشف الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

 وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن التعليم مسئولية مجتمع كامل وهذا ما نود أن نبرزه في جلسات الحوار الوطني.

وأضاف أن لجنة التعليم بالحوار الوطني تناقش الأربعاء المقبل قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو إحداث وثيقة مهمة وهي التنسيق بين كل مكونات العملية التعليمة في مصر.

وأكد أن هذا المجلس سيكون منوطًا به إحداث التنسيق والتكامل بين كل مكونات العملية التعليمية العام الأساسي والأزهري واللغات والدولي.

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