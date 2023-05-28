الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

أحمد سعد
أحمد سعد

علق الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة ملابس الفنان أحمد سعد، التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا، قائلًا إن أى فنان يشعر بإحباط من الروتين، ويرغب في التغيير، وقد لا يوفق في هذا التغيير، مردفا: "ممكن يجرب حاجة غريبة، والرد يأتي من الجمهور يستهجن التغيير أو يستحسنه".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا خلاف على أن الفنان أحمد سعد صوت قوي، ومن أهم أصوات مصر، وكل الشعوب تحب تسمعه، وعندما أراد يجرب حاجة مختلفة خرج عن المألوف.

ولفت إلى أن النقابة ستناقشه في الأمر، موضحًا أنه دائما هناك تدرج في العقوبات، إن كان التصرف لأول مرة، أو إن كان متكررا، مؤكدًا أن مجلس إدارة النقابة لم يتخذ أي قرار بشأن إلغاء حفل أحمد سعد القادم.

وأردف: "لو اتخذ قرار سيعلن، ولو حدث إلغاء ربما يكون لسبب آخر وليس عقوبة له".

وتعليقا على أن ملابس أحمد سعد في حفله الأخير تباع على موقع داعم للمثلية، قال متحدث النقابة: "أحمد سعد هيفكر 100 مرة، قبل ما يختار زيا، ويراعي الأعراف والتقاليد".

الموسيقيين أحمد سعد ملابس أحمد سعد

مواد متعلقة

"وزيرى" يكشف موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يوضح تفاصيل الكشف الجديد بسقارة وكيفية توزيعه

الباز للأوقاف بعد تغيير اسم مسجد شنودة: كنت أتمنى ألا تخضعوا للابتزاز

فيديو للشيخ مصطفى إسماعيل يغني لأم كلثوم.. هل ينقذ ممدوح عامر من الانتقادات؟

الشيخ أحمد ترك عن فيديو رقص وغناء ممدوح عامر: "غلطة المصور"

اللحم بـ225 جنيهًا.. تخفيضات تصل لـ40% فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

حشاد يهاجم ممدوح عامر بسبب غنائه لأم كلثوم: لا يجب ينزل لهذا المستوى

الشيخ ممدوح عامر يرفض الاعتذار لنقابة القراء عن فيديو الغناء.. ويفجر مفاجأة

الأكثر قراءة

ميسرة عبدالله: قاعة لعرض مجموعة "سن - نجم" بمتحف الحضارة

مراكز المنيا تواصل المرحلة الثانية من "الموجة 21" لإزالة التعديات

اللقطات الأولى من فرز الأصوات بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية (فيديو)

ضبط 271 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بشوارع سوهاج

تحرير 157 محضرًا لمخالفات تموينية والتحفظ على سلع غذائية ببني سويف

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى