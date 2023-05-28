"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

علق الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة ملابس الفنان أحمد سعد، التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا، قائلًا إن أى فنان يشعر بإحباط من الروتين، ويرغب في التغيير، وقد لا يوفق في هذا التغيير، مردفا: "ممكن يجرب حاجة غريبة، والرد يأتي من الجمهور يستهجن التغيير أو يستحسنه".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا خلاف على أن الفنان أحمد سعد صوت قوي، ومن أهم أصوات مصر، وكل الشعوب تحب تسمعه، وعندما أراد يجرب حاجة مختلفة خرج عن المألوف.

ولفت إلى أن النقابة ستناقشه في الأمر، موضحًا أنه دائما هناك تدرج في العقوبات، إن كان التصرف لأول مرة، أو إن كان متكررا، مؤكدًا أن مجلس إدارة النقابة لم يتخذ أي قرار بشأن إلغاء حفل أحمد سعد القادم.

وأردف: "لو اتخذ قرار سيعلن، ولو حدث إلغاء ربما يكون لسبب آخر وليس عقوبة له".

وتعليقا على أن ملابس أحمد سعد في حفله الأخير تباع على موقع داعم للمثلية، قال متحدث النقابة: "أحمد سعد هيفكر 100 مرة، قبل ما يختار زيا، ويراعي الأعراف والتقاليد".