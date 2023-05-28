ويجز وإليسا والحجار.. خريطة حفلات شهر يونيو لنجوم الطرب والغناء

يستعد عدد كبير من نجوم الطرب والموسيقى لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال شهر يونيو المقبل وذلك بمصر وخارجها في عدد من الدول العربية.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي، خريطة حفلات شهر يونيو المقبل

علي الحجار

ويحيي المطرب علي الحجار لاحياء حفلا غنائيا ضخما برفقة فرقته الموسيقية وذلك يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، على خشبة مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقدم خلاله على الحجار باقة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من القيم النبيلة، أبرزها: "مافيناش م الخوف، نويت اغني، حنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، إضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي".

مطرب الراب ويجز

ويعود مطرب الراب ويجز لجمهوره في القاهرة بحفل غنائي ضخم بعد غياب فترة طويلة عن احياء الحفلات بمصر ومن المقرر ان يقام الحفل مساء يوم 23 يونيو القادم داخل إحد الأماكن الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على ثلاث فئات، الفئة الأولى بمبلغ 1000 جنيه مصريا، والفئة الثانية بمبلغ 750 جنيهًا مصريًا، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 500 جنيه مصري.

ويعد هذا الحفل الأول لويجز في مصر في عهد المطرب مصطفى كامل كنقيب للمهن الموسيقية، وصدور قراراته بشأن منع الغناء بالفلاشة، وإلزام مطربي وفرق الراب، بالغناء بمصاحبة فرقة موسيقية.

ومن المقرر أن يقدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة أشهر أغنياته ومنها: “كيفي كدة، دورك جاي، مش فير، علي بابا، أشياد الصوت، ورش، وسكرتي ومش خالصة” بالإضافة إلى أحدث أغنياته التي طرحت مؤخرا وغيرها من الأغنيات.

الموسيقار هاني شنودة

يستعد الموسيقار هاني شنودة لإحياء حفلاً موسيقيًا ضخمًا مساء يوم 16 يونيو المقبل داخل أحد المسارح الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 800 جنيه مصري.

الفئة الثانية 550 جنيهًا مصريًا.

الفئة الثالثة 350 جنيهًا مصريًا.

الفئة الرابعة بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا.

وأعد شنودة برنامجًا فنيًا مميزًا يضم باقة من أجمل وأشهر أعمال الفرقة الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، ونجحت من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها "الشوارع حواديت"، "غنوا للحياة"، "ماشيه السنيورة"، "بنات كتير"، "ما تحسبوش يا بنات"، و"أوقات أشوف ملامحك".

إليسا

وتحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ضخما داخل إحد النوادي الرياضية بمحافظة الإسكندرية وذلك يوم 16 يونيو المقبل ويشهد هذا الحفل العديد من المفاجأت للجمهور، وتقدم خلال الحفل عددًا من الأغنيات من أعمالها الخاصة التي يتفاعل معها الجمهور.

رامي صبري

يستعد النجم رامي صبري لاحياء حفلين خلال شهر يونيو المقبل الأول يقام يوم 1 بالسعودية، والحفل الثاني يقام في اليوم التالي من نفس الشهر وسط جمهوره بدولة الكويت.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري خلال حفلاته لجمهوره مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها "كلمة - غريب الحب - هموت من غيرها - انتي بتهزري - عيونه لما قابلوني - شطبنا - بقابل ناس - فارق معاك - أسيبك يومين - الراجل - أنا معاه - أهد الدنيا - الكلام كله عادي - ما بلاش تقولي".

حسين الجسمي

يستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي لاحياء حفل غنائي يوم 3 يونيو المقبل بالمدرج الروماني بالعاصمة الأردنية ويقام الحفل على هامش مناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف ويقام الحفل مجانا للجمهور احتفالًا بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن يقدم حسين الجسمي خلال الحفل باقة متنوعة من مجموعة كبيرة من أغنياته الخليجية والعربية ذات الألوان المختلفة، كما سيشهد الحفل مجموعة من المفاجآت للجمهور.