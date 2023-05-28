للتخفيف على المواطنين.. وزارة الزراعة تقيم معرضًا للسلع الإستهلاكية بالمتحف الزراعي

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إنه تم إقامة معرض للسلع الإستهلاكية في المتحف الزراعي بالدقي، وذلك بالتزامن مع افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ 90.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن المعرض يعرض به لحوم بلدي يصل سعر الكيلو فيها 225 جنيهًا، مؤكدًا أنها تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وتابع، أن المعرض اليوم تم تزويده بـ6 رؤوس تم ذبحها بالمجازر وبسبب الإقبال الكبير من المواطنين انتهت قبل الثانية مساء اليوم، مشيرًا إلى أن المعرض يضم العديد من السلع تصل نسب التخفيضات فيها كحد أدنى 20 % وحتى 40%.

السلع متوافرة لخلق حالة من التوازن

أوضح أن السلع متوفرة بكميات كبيرة وذلك لخلق حالة من التوازن بالأسواق المصرية ولرفع العبء عن المواطن، مؤكدًا أن وزارة الزراعة، مستمرة في تنفيذ تعليمات وزير الزراعة السيد القصير، بالاستمرار في مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة التابعة للوزارة والتي تتواجد بكل المحافظات.