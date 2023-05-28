الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

للتخفيف على المواطنين.. وزارة الزراعة تقيم معرضًا للسلع الإستهلاكية بالمتحف الزراعي

السلع الإستهلاكية
السلع الإستهلاكية

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إنه تم إقامة معرض للسلع الإستهلاكية في المتحف الزراعي بالدقي، وذلك بالتزامن مع افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ 90.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن المعرض يعرض به لحوم بلدي يصل سعر الكيلو فيها 225 جنيهًا، مؤكدًا أنها تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وتابع، أن المعرض اليوم تم تزويده بـ6 رؤوس تم ذبحها بالمجازر وبسبب الإقبال الكبير من المواطنين انتهت قبل الثانية مساء اليوم، مشيرًا إلى أن المعرض يضم العديد من السلع تصل نسب التخفيضات فيها كحد أدنى 20 % وحتى 40%. 

السلع متوافرة لخلق حالة من التوازن

أوضح أن السلع متوفرة بكميات كبيرة وذلك لخلق حالة من التوازن بالأسواق المصرية ولرفع العبء عن المواطن، مؤكدًا أن وزارة الزراعة، مستمرة في تنفيذ تعليمات وزير الزراعة السيد القصير، بالاستمرار في مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة التابعة للوزارة والتي تتواجد بكل المحافظات.

الزراعة معرض للسلع الإستهلاكية المتحف الزراعي لحوم بلدي مبادرة خير مزارعنا لأهالينا المحافظات

مواد متعلقة

وزير الزراعة يتابع مع القيادات ومديرى المديريات توريد القمح فى المحافظات

وزير الزراعة: مجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة

استعدادًا للعيد.. وزير الزراعة: الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها بالأسواق

وزير الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار

وزير الزراعة يبحث مع سفير إيطاليا تشجيع الاستثمارات الزراعية فى مصر

الأكثر قراءة

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود

25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى