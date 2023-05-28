"يوم هادئ".. إكسترا نيوز تنقل الصورة كاملة لأجواء الانتخابات التركية

كشفت ندى رضا، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من إسطنبول، عن آخر تطورات الأوضاع في الانتخابات التركية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه تم إغلاق مراكز الاقتراع في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية وبدء عملية فرز الأصوات.

وأضافت أن من يتواجد من الناخبين الأتراك داخل مراكز الاقتراع يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، موضحة أن يوم الانتخاب التركي سار بهدوء، بحسب الكثير من التصاريح، مع تواجد انتشار أمني مكثف يقدر بحوالي 600 ألف عنصر أمني موجود لتأمين العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أكد أن الاعلان عن النتيجة لن يتأخر كثيراً، كما حدث في الجولة الأولى، والإقبال من الناخبين كان كثيفاً عن المشهد في الجولة الأولى للانتخابات.