الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تألقها بموسم رمضان.. نشاط فنى لحنان مطاوع بفيلم ومسلسل

حنان مطاوع
حنان مطاوع

خطفت الفنانة حنان مطاوع الأنظار بمشاركتها خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل “سره الباتع” و“وعود سخية”، واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا بتفاعل الجمهور بشخصياتها “صفية” و“سخية”.

وتعيش “حنان” خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني من خلال التحضير لعمل سينمائي جديد والذي تعود به للشاشة الذهبية منذ أربعة أعوام من فيلم “قابل للكسر” والذي حصد جوائز عديدة، كما تستعد لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد “هابي هالوين” الذي توقف تصويره بسبب انشغالها بأعمالها الفنية بالشهر الكريم، ومن المقرر أن تعود للوكيشن التصوير خلال أيام قليلة.

وتدور أحداث “هابي هالوين” في إطار تشويقي عن جريمة قتل في حفل هالوين، ويتم التحقيق فيها مع كل ضيوف الحفلة، والعمل مكون من 6 حلقات ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم: محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، النجمة حنان مطاوع، محمود عبدالمغني، سيناريو وحوار محمد أشرف، وإخراج أحمد عبده.

يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "وعود سخية" في رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي عن شخصية تدعي سخية تنتقم من حبيبها السابق وكل من حاول تشويه سمعتها في الحارة.

المسلسل مكون من 15 حلقة ويضم كلا من: سماح أنور، سلوى خطاب، ونانسي صلاح، حنان مطاوع، صلاح عبدالله، وأحمد كشك، تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.

وقدمت حنان مطاوع شخصية فلاحة تدعى صافية وتجمعها قصة حب مع أحمد السعدني، وواحدة من الفدائيات خلال حقبة الحملة الفرنسية على مصر في مسلسل سره الباتع، بينما في وعود سخية قدمت شخصية فتاة شعبية تتعرض للاغتصاب، والعمل من إخراج أحمد حسن.

 

 

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