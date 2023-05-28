إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، مؤكدة التنسيق بين الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن إزالة 35 حالة بنطاق 8 مراكز على مساحة 6053 متر مربع وتم الإزالة الفورية لحالات التعدى على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

وشددت د.نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية بمحافظة البحيرة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة ،حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

ياتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء بمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة أمس حملة مكبرة لإزالة المبانى المخالفة وكذلك حالات التعدى على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة في مركز الدلنجات.