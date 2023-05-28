إخصائية تحذر من خطورة نشر الحياة الشخصية على السوشيال ميديا

حذرت الدكتورة سمر كشك، إخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، من خطورة تفاصيل الحياة الشخصية على السوشيال ميديا.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إن أسباب نشر الحياة الشخصية، تكون بعضها نفسية، وبعضها بغرض التربح.

وأضافت: "بعض الناس عنده نقص في أمر معين، فيحاولون ملؤه من نشر أمور خاصة في حياته، وهذا يؤثر على شخصيته، ولما دخل الجزء المادي وتحقيق الربح، وصل الأمر للابتزال، وهنا حدثت عنده مشكلة نفسية، لأنه معتقد أن الناس بتحب ما يقدمه".

ولفتت إلى أن أغلب الأمهات التي تصور أبناءها، يعلمون الأبناء الطريق، وسيقومون بتقليد الأم ونشر حياته الخاصة على السوشيال".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.