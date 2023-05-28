الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

تميل النفس البشرية دائمًا للمألوف، تخاف من الجديد أو المتجدد، على مدى سنوات ليست بالقليلة ونغمة "الحرام" تطرق آذاننا  يوميًا، البعض اتخذها مهنة، أو سبيلا للوصول لما يريد.

"الاستسهال" صفة من صفات البشر، أن يكون الشيء سهلًا فهذا أفضل، لا إعمال للعقل، مسلمات علينا الإيمان بها، لكن سؤال، هل الجمال حرام؟ الفن حرام! الموسيقى حرام؟

في الـ 11 مساء تشدو كوكب الشرق أم كلثوم عبر أثير إذاعة الأغاني إحدى أغنياتها التي تجعل القلب يخفق فرحًا، أو حزنًا، تتلاعب بمشاعرنا، تمسك بزمام عقولنا، تجعلك في جزء آخر من العالم، وهى تحب، تعاتب، تتضرع إلى الله، وأنت لا تقدر سوى على قول الله، يا لهذا الجمال، “تاني يا ست”.

الأمر العجيب أن هناك فئة من الناس يحرمون الفنون، ويصل بهم الأمر لتكفير من يؤمن بها، مع إن أبناءنا يدرسون الشعر والأدب والموسيقى في المدارس وحتى في الأزهر.

أزمة كبرى تعرض لها الكثير من الفنانين والأدباء في مصر خلال العقود الماضية، تعنت من نموذج "مدام عفاف"، أو شيوخ "محافظين"، إلا أن المسألة باتت مختلفة مع ظهور "المجددين" وبراعتهم في مخاطبة الجماهير ولمس جانب التدين والخوف على الدين، ثم دخول من ليس لهم صلة بالدين الحقيقي على الخط، لا فهم لماهية وأهمية الفنون، ولا قدرة على إثارة الوعي الجمعي، وأصبحت الحناجر هى السبيل نحو التحريم والتجريم، هذا النوع حاول جاهدًا  إطلاق أحكام مطلقة بأن العقاب سيكون مرًا لأي من المشاركين في أعمال الفن، وحتى مشاهديه.

"لا يحتاج الأمر إلى فقيه في الدين ليدرك أن هناك فتاوى تحرم حتى الفكرة ذاتها، وأخرى تحلل الفنون، ليست الموسقى وحدها، الأصل في الدين التسهيل على معتنقيه، لا التشدد على الإطلاق، أو الانزلاق في بئر التطرف.

متطرفو الفكر يحاولون السيطرة على عقول الآخرين، والدخول من أي ثغرة لصناعة هالة "وهمية"، استخدام آلة الترهيب لا الترغيب، وهنا يأتي دور المتخصصين لخلق وعي جمعي لمواجهة التطرف والتشدد.

مصر على مر العصور كانت وستظل منارة العلم والدين والفنون، مهما كانت الظروف والدعاوى لخلق فئة جديدة تجاهر بكره الحياة.

الفن حرام الفن حرام مقالات مقالات إسراء شوقي إسراء شوقي الغناء الموسيقى كوكب الشرق أم كلثوم اذاعة الاغانى الأزهر التطرف مصر منارة العلم

الأكثر قراءة

مطاردة الكلاب.. القصة الكاملة لعقر 22 شخصًا في أوسيم

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الترم الثاني بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

"الشك هيموتنى".. 5 سنوات لزوج مزق جسد زوجته فى الجيزة

"الإسكان": نمتلك 560 محطة صرف.. و3 آلاف قرية بحاجة إلى شبكات متكاملة

25 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بحرق مقر "غد الثورة"

24 يونيو.. الحكم فى سب مرتضى منصور لناقد رياضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى