تشكيل مانشستر سيتى أمام برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برينتفورد كوميونتي ستاديوم.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أما تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد، فشهد تواجد النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء لصالح الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وعاد الهولندي ناثان آكي للتواجد بعد تعافيه من الإصابة، فيما خرج البلجيكي كيفن دي بروين من القائمة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - ناثان آكي - إيمريك لابورت

خط الوسط: ريكو لويس - كالفن فيليبس - كول بالمر - سيرجي جوميز

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، وضمن اللقب والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يتواجد برينتفورد في المركز التاسع برصيد 56 نقطة.

وتُقام مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في نفس الموعد، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لضمان الحيادية والنزاهة وعدم التلاعب بالنتائج.

وضمن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كما تأهل إلى دوري أبطال أوروبا رفقة فرق أرسنال، نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، فيما ضمن فريقا ليفربول وبرايتون التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، ويبقى الصراع دائرًا على المقعد المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بين فرق توتنهام، أستون فيلا، وبرينتفورد، كذلك تفادي الهبوط بين فرق ليدز يونايتد، ليستر سيتي وإيفرتون.