الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر بالحوار الوطنى يكشف موعد مناقشة قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني، عن دور اللجنة وأبرز الملفات التي تناقشها.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الحوار الوطني سينشر مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، ويدعو للمشاركة بالرأي.

وأضاف أن الأربعاء المقبل يوم خاص بالتعليم، لأن لجنة التعليم في الحوار الوطني، التي ستعقد يوم الأربعاء، طارئة لأنها تناقش مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بخصوص إنشاء هيئة عليا أو مجلس أعلى للتعليم والتدريب.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بأن يناقش هذا القانون في الحوار الوطني قبل عرضه على البرلمان، موضحاً أنه عندما عرض ذلك القانون في أول جلسة للمحور المجتمعي، يوم الخميس الماضي، طلبنا من مجلس الأمناء سرعة عمل اجتماع أو ورشة عمل لمناقشة هذا الموضوع نظرًا لأهميته، وتم الاتفاق على أن تكون الجلسة يوم الأربعاء القادم.

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