خطيبة مصطفى درويش فى زيارة إحدى المؤسسات الخيرية.. تستكمل مشواره

حرصت خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش على استكمال مسيرته الخيرية، وقامت بزيارة إحدى المؤسسات الخيرية التي كان يحرص على تقديم الدعم الكامل لها.

ونشرت المؤسسة صورًا من خلال زيارتها وعلقت قائلة: «تشرفنا بزيارة الأستاذ هدير خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش لمؤسسة معانا، لتستكمل مشوار الفنان مصطفى درويش في دعم المؤسسة، يَرحلون ويَبقى الأثر الطيب والخير».

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، عن عمر يناهز الـ43 عاما، بعد توقف عضلة القلب.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى وقسمتك 3، حكايتى، بركة، أبوجبل، خيانة عهد، بـ100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما والأرض، وسوتس بالعربى، وآخر مسلسله له سره الباتع، وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملا دراميا خلال مسيرته الفنية، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعة وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 وش للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.