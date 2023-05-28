الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خطيبة مصطفى درويش فى زيارة إحدى المؤسسات الخيرية.. تستكمل مشواره

خطيبة مصطفى درويش
خطيبة مصطفى درويش

حرصت خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش على استكمال مسيرته الخيرية، وقامت بزيارة إحدى المؤسسات الخيرية التي كان يحرص على تقديم الدعم الكامل لها.

ونشرت المؤسسة صورًا من خلال زيارتها وعلقت قائلة: «تشرفنا بزيارة الأستاذ هدير خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش لمؤسسة معانا، لتستكمل مشوار الفنان مصطفى درويش في دعم المؤسسة، يَرحلون ويَبقى الأثر الطيب والخير».

 

 

 

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، عن عمر يناهز الـ43 عاما، بعد توقف عضلة القلب.

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى وقسمتك 3، حكايتى، بركة، أبوجبل، خيانة عهد، بـ100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما والأرض، وسوتس بالعربى، وآخر مسلسله له سره الباتع، وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

 

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملا دراميا خلال مسيرته الفنية، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعة وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 وش للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.

السوشيال ميديا الفنان الراحل مصطفى درويش الفنان مصطفى الفنان مصطفي درويش المؤسسات الخيرية تصوير الفيلم سره الباتع روس كورونا

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الترم الثاني بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

انطلاق فعاليات ملتقى «بُناة مصر» بمشاركة وفود عربية وأفريقية لتعزيز تصدير المقاولات

50 صورة من أرشيف "إدوارد تودا" في معرض "رحلات التفتيش الأثري"بمكتبة الإسكندرية

وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام شمال سيناء

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.. والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى