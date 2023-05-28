"حماة وطن": كلمة الرئيس في مجلس الأمن الإفريقي تؤكد ضرورة وقف الصراع السوداني

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بأهمية الدور الذي يقوم به مجلس السلم والأمن الإفريقي في إطار الاتحاد الأفريقي من أجل حل المشكلة السودانية، وضرورة وقف الصراع القائم الذي يؤثر على مقدرات الشعب السوداني.

وقال نصير إن كلمة الرئيس السيسي التي وجهها في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات تؤكد على رؤية مصر لحل الأزمة السودانية وأن النزاع هو أمر يخص الأشقاء السودانيون ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إلى هذا النزاع وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في هذه الأزمة.

وأوضح الرئيس السيسي في كلمته أن مصر التزمت بمسؤوليتها عبر استقبال 150 ألف سوداني بجانب استضافة 5 ملايين مواطن سوداني ومعاملتهم كمواطنين مصريين.

وأشار نصير إلى أن ما يخرج من قرارات وتوصيات لحل هذه الأزمة الراهنة يؤكد على أهمية وضرورة أن تسعى جميع الأطراف إلى تفعيل هذة النتائج لإنهاء الصراع الحالي والمحافظة على استقلال السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

وأشاد اللواء طارق نصير بدور المؤسسات الدولية التي تعمل على حل المشكلة السودانية وإعادة الاستقرار في ربوع السودان حتي ينعم كافة المواطنين السودانيين بالأمن والأمان.

وكان شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "يورى موسيفينى"، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.