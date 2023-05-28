ثنائي مميز وتعاون ثامن.. تفاصيل عودة أحمد زاهر للسباق الرمضاني بتوقيع محمد سامي

يعقد النجم أحمد زاهر، حاليًا جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد سامي، للوقوف على تفاصيل أحدث أعماله الدرامية الذي يحمل اسم «نعمة الافوكاتو» وهو اسم مؤقت إلى الآن من الممكن تغييره، خاصة أنه العمل الذي يسجل عودة زاهر إلى المنافسة في السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، خاصة أن أعماله الرمضانية كان مسلسل «البرنس» الذى قدمه عام 2020.

15 حلقة.. تفاصيل مسلسل أحمد زاهر وسامي ومي عمر الجديد

المسلسل الجديد يشارك فى بطولته «زاهر» أمام النجمة مي عمر، وهو مسلسل اجتماعي قصير مكون من 15 حلقة فقط، ويجسد زاهر خلال أحداث المسلسل دور طليق مي عمر، والذي يدخل معها في العديد من الصراعات.

ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى القنوات الفضائية، بالإضافة إلى عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، وتقوم حاليًا الجهة المنتجة بتوقيع التعاقدات مع باقي النجوم المشاركين، تمهيدًا للوقوف على التفاصيل الكاملة للعمل وانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

التعاون الثامن بين أحمد زاهر ومحمد سامي

ويعتبر هذا التعاون هو الثامن بين المؤلف والمخرج محمد سامي، والنجم أحمد زاهر، بعدما شكلًا ثنائيًا مميزًا، وقدما 7 مسلسلات حققت نجاحًا كبيرًا، كان أولها مسلسل آدم الذي عرض عام 2011 أمام النجم تامر حسنى، وبعده قدما معًا عام 2012 مسلسل «مع سبق الإصرار» بطولة النجمة غادة عبدالرازق، ثم مسلسل «حكاية حياة» عام 2013، وتلاه مسلسل «كلام على ورق» في عام 2014 مع النجمة هيفاء وهبي، ثم ولد الغلابة، وبعده مسلسلى «لؤلؤ» عام 2020، و«البرنس» وشاركته البطولة النجمة مي عمر.

التعاون الرابع بين زاهر ومي عمر

فيما يسجل المسلسل، التعاون الرابع بين كلا من أحمد زاهر ومي عمر، خاصة أنها شاركت في مسلسلات «حكاية حياة»، و«كلام على ورق»، ومسلسل «لؤلؤ» الذي قام ببطولته الثنائي وحقق نجاحا كبيرا خارج السباق الرمضاني عام 2020، وتدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.