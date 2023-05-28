الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون بالدورى الإنجليزى.. صلاح فى الهجوم

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانت ماري معقل ساوثهامبتون.

وتُنقل مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports XTRA 1.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبشأن تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد محمد صلاح أساسيًا، وغياب أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، فيما يلعب روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر آخر مباراة لهما بقميص الفريق قبل الرحيل في الصيف.

وجاء تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد  - جو جوميز - جويل ماتيب - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، وضمن عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والتواجد في بطولة الدوري الأوروبي.

وتُقام مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في نفس الموعد، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لضمان الحيادية والنزاهة وعدم التلاعب بالنتائج.

وفي ذات السياق، ضمن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كما تأهل إلى دوري أبطال أوروبا رفقة فرق أرسنال، نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، فيما ضمن فريقا ليفربول وبرايتون التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، ويبقى الصراع دائرًا على المقعد المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بين توتنهام، أستون فيلا، وبرينتفورد، كذلك تفادي الهبوط بين ليدز يونايتد، ليستر سيتي وإيفرتون.

ليفربول ساوثهامبتون تشكيل ليفربول الدورى الانجليزى محمد صلاح

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الترم الثاني بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

انطلاق فعاليات ملتقى «بُناة مصر» بمشاركة وفود عربية وأفريقية لتعزيز تصدير المقاولات

50 صورة من أرشيف "إدوارد تودا" في معرض "رحلات التفتيش الأثري"بمكتبة الإسكندرية

وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام شمال سيناء

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.. والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى