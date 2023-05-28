حزب الريادة: جميع المشاركين فى الحوار الوطنى هدفهم مصلحة مصر

كشف كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، عن آخر تطورات جلسات الحوار الوطني وما ستتم مناقشته خلال الجلسات المقبلة من الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد: "تقدمنا بعدة مقترحات اقتصادية خلال جلسات الحوار الوطني".

وأضاف أنه استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة خاصة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأشار إلى أن حزب الريادة أحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية المشاركة في جميع الموضوعات التي تتم مناقشتها في الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن جميع المشاركين في الحوار الوطني هدفهم مصلحة مصر.