أردوغان يحث المواطنين على التصويت.. و"أوغلو": شاركوا للتخلص من نظام استبدادى

معركة حامية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو، حيث وجّه المرشح الرئاسي كمال أوغلو دعوة إلى الناخبين مؤكدًا أن التصويت أمر لا بديل عنه من أجل التخلص من نظام استبدادي، وذلك بعد أن أدلى بصوته في مركز الاقتراع داخل العاصمة التركية أنقرة.

وقال كمال أوغلو: على المواطنين أن يشاركو في التصويت من أجل حرية حقيقية وديمقراطية في هذا البلد، وللتخلص من النظام الاستبدادي السابق، مضيفًا: الانتخابات تجرى في ظروف صعبة، وأنا أتعرض لكل أنواع التشهير والهجوم، ولكن أثق في فطرة الشعب التركي.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان عن آماله في أن تصل نسب المشاركة إلى 90% من إجمالي الأتراك، قائلًا: «لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث تجرى الانتخابات على جولتين»، مؤكدًا أن تركيا أظهرت للعالم إقبالًا يصل إلى 90%، وهو ما يرغب أردوغان في أن يتكرر في عملية الإعادة، مضيفًا أنه لا يوجد بلد في العالم به نسبة مشاركة في العملية الانتخابية تصل إلى 90%.