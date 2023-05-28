خالد فؤاد: إنشاء مجلس أعلى للتعليم قادر على إحداث نهضة غير مسبوقة بالمنظومة

كشف خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، عن أخر تطورات جلسات الحوار الوطني وما سيتم مناقشته خلال الجلسات المقبلة من الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه تمت مناقشة العديد من القضايا في الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، موضحاً أن هناك العديد من الملفات ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه على رأس هذه الملفات، الملف الذي أسنده الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم إرساله إلى الحوار الوطني، وهو إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب.

وأضاف أن مشروع إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب أمر غير مسبوق لأجل إحداث نهضة تعليمية في مصر، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهدًا كبيرًا للارتقاء بالتعليم، ومشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب من أفضل القرارات التي اتخذت هذا الأسبوع.