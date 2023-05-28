الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومركز إصدار تراخيص المحال بالعريش

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العريش ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمدينة، ضمن مجموعة المراكز التي تم افتتاحها اليوم، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الافتتاح قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مشيرة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وأضافت السعيد أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في هذا الشأن مع توفير البرامج والتطبيقات لتقديم خدمات أفضل ذات جودة عالية للمواطنين والمستثمرين في وقت أقل وبالشكل والأسلوب الذي يناسبهم والدقة والكفاءة المطلوبة، فضلًا عن التطبيقات المكانية التي تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لإجراء تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية للمناطق الأكثر احتياجًا ومتابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد غادرت إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وتتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 22/2023 و23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.

كما تفتتح الدكتورة هالة السعيد خلال زيارتها لشمال سيناء؛ المراكز التكنولوجية بكل من ديوان عام المحافظة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المركز التكنولوجي مدينة العريش الخطة الاستثمارية مشروعات شمال سيناء

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