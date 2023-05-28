سامح شكرى يؤكد حرص مصر على دفع التعاون مع العراق (صور)

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري رحب بالحكيم في بلده الثاني مصر، معربًا عن التقدير لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقتين.

وأكد شكري حرص مصر على دفع التعاون مع العراق، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة قريباً وخروجها بنتائج تصب في دفع العلاقات الثنائية قدماً.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

ورحب شكري بما أعرب عنه عمار الحكيم من حرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر، لاسيما فيما يتعلق بفرص مساهمة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في العراق، في ظل ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات واسعة، وترجمة ذلك إلى واقع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات على الأرض خلال الفترة المقبلة.

وشدد على الاهتمام الذى توليه مصر لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لربط مصالح البلدان الثلاثة، والتطلع لتنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في أقرب وقت، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة.

وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، انطلاقاً من دعمها لسلامة وأمن واستقرار العراق الشقيق.

من ناحية أخرى، أوضح السفير أبوزيد أن اللقاء شهد نقاشاً حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية المشتركة، حيث أكد الجانبان حرصهما على التنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب عمار الحكيم عن تقديره العميق لمصر ودورها التاريخي والمحوري في المنطقة، مؤكداً الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل على كافة المستويات لدفع التعاون بين البلدين الشقيقتين إلى آفاق أرحب.