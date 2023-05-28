الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسجل خطر لإدارته مصنعًا لإنتاج "البودر" بالتجمع الخامس

مسجل خطر
مسجل خطر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، بحبس حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارته مصنعًا لإنتاج مخدر البودر في التجمع الخامس.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مخدر "البودر" والاتجار فيه، متخذًا من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبحوزته (بندقية آلية- بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من البودر الخام والمخلوط وزنت  4,230 كيلو جرام- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- ماكينة عد أوراق نقدية- عدد 2 ميزان حساس- هاتف محمول-  سيارتين - أدوات وخامات للتصنيع).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر البودر باستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والإتجار فيه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته والأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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